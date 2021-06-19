Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Dinar'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Dinar ilçesinde açılış ve toplantıya katıldı.

Çiçek, önce ilçeye bağlı Haydarlı beldesi Ocaklı Mahallesi'nde yaptırılacak caminin temel atma töreni katıldı.

Ardından Dombay köyünde Dinarelli Lavanta Tesislerinin açılışını yapan Çiçek, Akgün köy okulunda muhtarla bir araya geldi.

Daha sonra ilçe merkezine geçen Çiçek, Kadın Kültür Evini ziyaret ederek ilçe halk kütüphanesinin açılışını yaptı ve Apameia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi.

Vali Çiçek, ilçedeki halk kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, "En başından itibaren çok güzel düşünülerek yapılmış. Mimarisiyle kartpostallık bir görünüm içerisinde. Buraya başından beri emek verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiçek'e ziyaretlerinde, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Belediye Başkanı Nihat Sarı ve daire müdürleri eşlik etti.