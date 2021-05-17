AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, helikopterli trafik denetimine katıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanlığının havadan trafik denetime katıldı.

Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolundaki helikopterli trafik denetim süresince, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel'den bilgiler alan Çiçek, ekiplerin çalışmalarını kontrol etti.

Çiçek, helikopterli denetimin ardından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar kavşak noktada bir il olduğu için araç yoğunluğunun fazla yaşandığı şehirler arasında yer alıyor. Bayram süresince de trafikte hiç bir sorun yaşamadık. Kademeli normalleşmenin ilk gününde ise yollarımızda herhangi bir yoğunluk yaşamıyoruz. Ekiplerimiz zaman zaman denetimler gerçekleştiriyor. Bugün bizlerde bu denetim eşlik ettik. Trafikte en az sorun ve ez az kayıp yaşanması için çalışmalarımız, tedbirlerimiz ve denetimlerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Denetime, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı.