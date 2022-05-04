Afyonkarahisar Valisi Çiçek, ilçelerde vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi Çiçek, ilçelerde vatandaşlarla bayramlaştı

04.05.2022 20:10
Afyonkarahisar Valisi Çiçek, ilçelerde vatandaşlarla bayramlaştı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ilçelerde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ilçelerde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Vali Çiçek, Emirdağ, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

İlçelerdeki bayramlaşma programlarına, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel ve daire müdürleri katıldı.

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Çiçek, ilçelerde vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika


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