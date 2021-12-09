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Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2021 14:16

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'nde katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'nde katıldı.

Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Gökmen Çiçek, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", spor da ise Dimitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Belediye Başkanı Zeybek haber kategorisinde Neal Waters'ın "Ormanın acı feryadı, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in " İdlib'teki kamplarda zorlu yaşam", spor da ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci "başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Çiçek, yaptığı açıklamada, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına bu yılda katıldığını ve her seferinde farklı duygular yaşadığını söyledi.

Her üç kategoride de birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Özellikle gazetecilerimizin çok zor şartlar altında çektikleri kareler, bizleri o anın hissiyatına götürüyor. Yine, bu yılda katıldığımız oylamada birbirinden güzel fotoğraflar vardı. Ben geçen senede seçim yaparken de çok zorlanmıştım. Bu yıl da zorlandım. Gerçekten ortada çok büyük bir emek var. AA'nın Yılın Fotoğrafları yarışmasını çok önemsiyorum. Bundan dolayı da yarışma Türkiye'de de büyük bir ses getiriyor. Bu yarışmada yer alan gazetecilerimize de teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Zeybek de Türkiye'nin en anlamlı fotoğraf yarışmasının AA Yılın Fotoğrafları oylaması olduğunu vurgulayarak, "Oylamaya sunulan fotoğraflar gayet güzel. Yarışmada da önceden görmediğimiz fotoğraflar içerisinde seçim yapmak çok zor ama yine de kendimize göre değerlendirme yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mehmet Zeybek, Gökmen Çiçek, Karahisar, Zeybek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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