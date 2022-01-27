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Afyonkarahisar Valisi Çiçek'in ziyaretleri - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Çiçek'in ziyaretleri

27.01.2022 13:39
Afyonkarahisar Valisi Çiçek'in ziyaretleri

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kurum Müdürü Murat Kuzkale'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Çiçek, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün Afyonkarahisar'a kazandırılan muazzam bir yatırım olduğunu söyledi.

Kentteki önemli bir ihtiyacın giderildiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Burada personelimizin motivasyonunu ve onların çalışma ortamını görünce çok mutlu oldum. Afyonkarahisar dünyadaki 36 gastronomi şehrinden, Türkiye'de ise 3 ilden birisi. Dolayısıyla burası yemekleriyle, gıda ürünleriyle çok meşhur. Burada en ufak analizlerdeki yanlışlık, laboratuvarın eksikliği çok ciddi şekilde Afyonkarahisar'ı üzer. Türkiye'nin gıda ambarı olan bu şehirde böyle bir laboratuvarın olması ülkemiz açısından çok önemliydi."

Vali Çiçek, Afyonkarahisar'a kazandırılan yatırım için başta Tarım ve Orman Bakanlığı ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziyarete, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar da katıldı.

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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