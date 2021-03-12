Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Kovid-19 tedbirleri uyarısında bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Afyonkarahisar'ın böylesi yasakları tekrar yaşamaması için, ilimizin adını kırmızı listede gördüğümüz zaman üzülmemek için, sağlıkçı arkadaşlarımızın canla başla çalışmalarını heba etmemek için, hep beraber bu kurallara uymalıyız." dedi.

Vali Çiçek, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19'un kenti bir dönem korkuttuğunu söyledi.

Konum olarak kavşak noktasında olduğu için Afyonkarahisar'a geliş gidişlerin çok olduğunu dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Sağlık ekipleri ile vatandaşların duyarlılığıyla birlikte medyanın gündemde tutması ve hükümetin aldığı tedbirlerle artış eğilimindeki vaka sayıları Afyonkarahisar'da hızlı bir düşüş yaşadı. Şehrimiz şuanda sarı kategoride yer alıyor. İlimizde azda olsa vaka oranında bir yükselme görüyoruz. Afyonkarahisar'ın böylesi yasakları tekrar yaşamaması için, ilimizin adını kırmızı listede gördüğümüz zaman üzülmemek için, sağlıkçı arkadaşlarımızın canla başla çalışmalarını heba etmemek için, hep beraber bu kurallara uymalıyız."

Çiçek, Kovid-19'a karşı halkı daha dikkatli olması konusunda uyararak, Afyonkarahisar'da ileriki süreçteki alınacak tedbirleri de harfiyen uygulatacaklarını ifade etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından hastanedeki ATSO ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılışı yapıldı.

Programa, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, ATSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, doktorlar ve davetliler katıldı.

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