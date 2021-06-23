Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Maltaş Anıt Abidesi kurtarma kazısını inceledi - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ndeki Maltaş Anıt Abidesi'nde başlatılan kurtarma kazısı çalışmasını inceledi.

Çiçek, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İhsaniye Kaymakamlığının destekleriyle Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Kayıhan beldesindeki, milattan önce 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi'ndeki kurtarma kazısının yapıldığını alanı ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ile Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez'den bilgi alan Çiçek, burada yaptığı açıklamada, Frig Vadisi'ndeki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Frigya'yı ayağa kaldırmaya kararlı olduklarını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Gizemli şehir Afyonkarahisar'ın bütün noktalarını turizme kazandıracağız. Bugünde Frigya'nın en değerli noktalarından Maltaş Anıt Abidesi'ndeyiz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kurtarma kazısını yürüten arkadaşlarımızla bir aradayız. Bu kazı çalışmasının sonucunda Maltaş, 10,5 metre şeklinde müthiş bir anıt ortaya çıkacak. İnşallah, Frigya medeniyetine ve tarihe meraklı olanları buraya gelip görmek ve fotoğraf çekmek isteyeceklerdir. Tarihin mistik havasını teneffüs etmek ve bulunmak isteyenlerin bir mekanı olacak."

Çiçek, daha sonra Döğer beldesi sınırları içerisindeki Kolankaya siperlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.