Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten karantinaya uymayanlara ilginç uyarı - Son Dakika

Vali Çiçek'in açıklaması sosyal medyada kısa sürede büyük destek toplayarak binlerce beğeni ve paylaşım aldı. - AFYONKARAHİSAR

Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." diye belirtti.

Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Korona Virüs tedbirleri kapsamında evlerinde karantinaya uymayanları uyararak, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karantinaya uymayanları ilginç bir şekilde uyardı.

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