Afyonkarahisar Valisi Covid-19 ile ilgili halkı uyardı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Covid-19 ile ilgili halkı uyardı

12.03.2021 18:38
Afyonkarahisar Valisi Covid-19 ile ilgili halkı uyardı, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, korona virüs (Covid-19) tedbirleri konusunda vatandaşları uyararak, "İlimiz için belirlenen kuralları harfiyen uygulatacağız" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, korona virüs (Covid-19) tedbirleri konusunda vatandaşları uyararak, "İlimiz için belirlenen kuralları harfiyen uygulatacağız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek, vaka sıralamasında sarı kategorideki kentler arasında bulanan Afyonkarahisar'da vatandaşları tedbirlere uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Vali Çiçek, "Covid-19 ile ilgili Afyonkarahisar, bir dönem bizi korkuttu. Yurtdışı ayağı güçlü olan bir vilayetiz, kavşak noktasındayız. Dinlenme tesislerinin olduğu, gurbetçilerimizin çok olduğu, gidiş ve gelişlerin çok olduğu bir kentiz. Dinamik bir nüfus yapımız var. Düğünlerimiz 3-4 gün sürüyor, yemeksiz düğünümüz olmuyor. Bu tür sebeplerden dolayı bir dönem artış eğilimine girmişti. Fakat arkasından hem sağlık ekiplerinin, hem de vatandaşlarımızın duyarlılığı, basın mensuplarının da bunu sürekli gündemde tutması, son dönemde hükümetimizin aldığı kararlar, özellikle düğünlerin belli bir sayıya çekilmesi, yemeklerin kaldırılması gibi birçok sebepten dolayı Afyonkarahisar'da vaka sayıları hızlı bir düşüş yaşadı. Afyonkarahisar şu an sarı kategoride. Allah korusun bir yükselme eğilimi olduğunda böylesi yasakları yaşamamak için, ilimizin adını kırmızı listede gördüğümüz zaman üzülmemek için, sağlıkçı arkadaşlarımızın canla başla çalışmalarını heba etmemek için, hep beraber bu kurallara uymalıyız. İnşallah uyacağız. Ben halkımızı daha dikkatli olmamız konusunda uyarıyorum, ilimiz için belirlenen kuralları harfiyen uygulatacağımızı söylemek istiyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valisi Covid-19 ile ilgili halkı uyardı

Gökmen Çiçek, Koronavirüs, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Covid-19 ile ilgili halkı uyardı - Son Dakika


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