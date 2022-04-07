Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu

07.04.2022 18:24
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sultandağı ilçesinde yapımı devam eden gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sultandağı ilçesinde yapımı devam eden gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Sultandağlarının eteklerindeki gençlik kampında 300 kişilik yurt, macera parkı, yüzme havuzu, yürüyüş parkuru, zipline, bisiklet yolları ile otağ çadırının olacağını belirtti.

Kampın Türkiye'deki önemli bir merkez olacağını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu ormanların eteklerinde gençlerimiz kamplar yapacaklar, eğitim görecekler, dinlenecekler ve bundan sonraki hayatlarına daha sıkı hazırlanacaklar. Bu gençlik kampı ise zirveye oturacak. İnşallah, her hafta 300 gencimiz burayı dolduracak ve burası cıvıl cıvıl olacak. Bu yüzden dolayı çok mutluyuz. Bu güzel tesis için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Çiçek'e Vali Yardımcıları Nurullah Kaya, Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile meclis üyeleri eşlik etti.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da kadına şiddetle mücadele masaya yatırıldı Afyonkarahisar'da kadına şiddetle mücadele masaya yatırıldı Çay'da 'Bağımlılıkla Mücadele' semineri yapıldı Çay'da 'Bağımlılıkla Mücadele' semineri yapıldı

Gökmen Çiçek, Karahisar, gençlik, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:32 Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor
19:30 Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
19:09 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu!
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 19:53:58. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement