SPOR Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: Ülkemizi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: Ülkemizi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz

"Bütün bir şehir olarak kenetlenmiş durumdayız"

"Motokros, şehrimizde müthiş bir hava estirdi"

Ata SELÇUK - Sezer AFŞAR/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Dünya Motokros Şampiyonası'na (MXGP) ev sahipliği yaptıklarından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Biz Afyonkarahisar'da çok fazla uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaya başladık. Ülkemizi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Otellerimiz, alanlarımızın güzelliği, pistlerimizin en iyi pist seçilmesi bizi öne çıkarıyor. Biz bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın üst üste iki etabına ev sahipliği yapan Afyon'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Organizasyonun tekrardan şehre kazandırılması noktasında büyük gayret sarf eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN BİR ŞEHİR OLARAK KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ"

Amaçlarının Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde tanıtmak olduğunu ve bu doğrultuda herkesin tek bir amaç uğruna birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ettiğini vurgulayan Vali Çiçek, "Biz Afyonkarahisar'da çok fazla uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaya başladık. Ülkemizi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Otellerimiz, alanlarımızın güzelliği, pistlerimizin en iyi pist seçilmesi bizi öne çıkarıyor. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Bütün bir şehir olarak kenetlenmiş durumdayız. 5 gündür süren organizasyonu kazasız belasız bir şekilde sonuna kadar getirdik. Arkadaşlar da 'Dünya'da yapılan en iyi organizasyon oldu' diyor. Şehrimize katma değer katmaya, şehrimizi tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"MOTOKROS, ŞEHRİMİZDE MÜTHİŞ BİR HAVA ESTİRDİ"

Dünya Motokros Şampiyonası'nın ülke tanıtımında çok büyük payı olduğunu söyleyen Vali Çiçek, şehirde çok olumlu bir havanın hakim olduğunu vurgulayarak, "İlk etabın burada olacağı belliydi fakat 2'nci etap için pandemi koşullarından dolayı Türkiye'nin daha güvenli ülke olması, Afyonkarahisar'ın rakamlarının bu anlamda olumlu olması ve İtalya ile karşılaştırıldığında daha güvenli olmamızdan dolayı bizi öne çıkardı. Bu doğrultuda 2'nci ayak hiçbir şey talep edilmeden bize verildi. Motokros, şehrimizde müthiş bir hava estirdi. Geri dönüşler bizim için muazzam. Bu organizasyon, 82 ülkede yayınlanıyor ve 100 bin kişi ilimizi ziyaret ediyor. İnşallah önümüzdeki senelerde daha fazla organizasyona ev sahipliği yaparız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vali Gökmen Çiçek, önümüzdeki günlerde yeni sürprizler müjdeleyeceklerini ifade ederek, "Afyonkarahisar, birçok ünvana sahip. Gastronomi ve motokros şehri, kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Belediye başkanımızla birlikte yakın zamanda ülkemize açıklayacağımız yeni sürprizlerimiz olacak inşallah" şeklinde konuştu.