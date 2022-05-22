Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar'da ziyarette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar'da ziyarette bulundu

22.05.2022 15:50
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar'da ziyarette bulundu

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yiğitbaşı, ilk olarak Kaymakam Uğur Kapar'ı ziyaret etti.

Yiğitbaşı, Kaymakam Kapar'dan ilçenin ekonomi, tarih, kültür, sağlık ve eğitim alanlarında genel durumuna dair ayrıntılı bilgi aldıktan sonra, daire amirlerinden çalışmalarına ilişkin brifing aldı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve eşi Sultan Şahin, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na çiçek takdim etti.

Daha sonra Vali Yiğitbaşı, Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi'ni ziyaret ederek, kültür evinin faaliyetleri ve işleyişi hakkında Kültür evi Müdürü Teslime Kaya'dan bilgi aldı.

Ardından, İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mermer Akademisinde OSB yönetimi tarafından karşılanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, mermer üzerine tasarım ve Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı Mermer Akademisi'nde incelemelerde bulundu.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'ndan ziyaretler Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'ndan ziyaretler Vali Yiğitbaşı'ndan Şuhat'a ziyaret Vali Yiğitbaşı'ndan Şuhat'a ziyaret
Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar'da ziyarette bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:27 Mantar toplarken kayalıklardan aşağıya düştü: Vatandaşın yardımına jandarma, AFAD, 112 ekipleri yetişti
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
21:22 Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi
21:00 İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 22:18:36. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar'da ziyarette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement