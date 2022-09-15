Kaymakamlık , belediye ve ilçede bulunan kurumları ziyaret eden Yiğitbaşı, daha sonra SANJET A.Ş tarafından işletilen çiçek serası, jeotermal balık çiftliği, kurutma serası ile suyun tek elden dağıtımı merkezini ve Geleneksel Tıp Merkezini inceledi, Belediye Başkanı Mustafa Çöl 'den bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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