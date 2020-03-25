Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti

6 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, taleplerin ve isteklerin değerlendirilmesi için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyon merkezinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, taleplerin ve isteklerin değerlendirilmesi için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyon merkezinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.


Korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda 81 ilde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyet yaşamaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı vatandaşlara yardım ediyor. 4 gün önce oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını koordine etmek için Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların acil ihtiyaçları alınıyor ve talepler yerine getiriliyor. Valisi Mustafa Tutulmaz, Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.


"Duyarlı davranalım ve sosyal mesafeye uyalım


Vali Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklamada, gelen tüm taleplerin ivedilikle ve mümkün olan imkanlar çerçevesinde yerine getirildiğini söyledi. Tutulmaz, "Dışarı çıkma yasağı sadece 65 yaş üzeri vatandaşlar için var ancak her yaş grubu risk altındadır. Dışarıda işi olmayan vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar evlerinden dışarıya çıkmasınlar. İşi olanlar işlerini yapar yapmaz hemen evlerine dönsünler. İşlerini yaparken de sosyal mesafe kuralına uysunlar. Bu virüsle ne kadar geç karşılaşabilirsek o derece bunu yönetmek kolay olur. İlin önemli bir nüfusu bu virüsle karşılaştığında sağlık teşkilatının hizmet vermesinde sıkıntı yaşanacaktır. Vatandaşlarımız bana bir şey olmaz demesinler, kendilerini ve yakınlarını düşünsünler. Duyarlı davranalım ve sosyal mesafeye uyalım" dedi.


"Bu tatil değildir istenildiği gezip eylenmek için fırsat değildir"


Kamuda ve özel sektörde alanın tedbirler kapsamında esnek çalışılması durumuna dikkat çeken Vali Tutulmaz, "Kamu kurumlarında ve bazı özel sektör firmalarında esnek çalışmaya geçildi. Bir kısım çalışıyor bir kısım evlerinde oluyor. Ancak bazı duyumlar var. İzinli olduğu halde çarşıya çıkarak gezen kişiler var. Devlet memurlarının, çalışanların işlerinden evlerine gönderilmelerinin sebebi sokakta olmamalarıdır. Bu tatil değildir. İstenildiği gibi gezip eğlenmek için fırsat değildir. Esnek çalışma durumunda bulunanlar bu süreyi evlerinde geçirmelidir. Sokaklarda gezmeyelim. Önümüzdeki bir haftalık süreci de atlatırsak bu virüsü en az hasarla ülkemiz atlatmış olacaktır" ifadelerini kullandı.


"Büyüklerimize sahip çıkalım"


Yaşlı vatandaşlara destek noktasında vatandaşlara da görev düştüğünü kaydeden Vali Mustafa Tutulmaz: "Vefa Destek Grubu çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ancak bizim geleneklerimizde komşuluk, yakınlarının hal ve hatırını sorup ihtiyaçlarını gidermek ön plandadır. Büyüklerimize sahip çıkalım. 65 yaş üzeri kimsesiz komşularımıza sahip çıkarak onları yalnız bırakmayalım. Böyle dönemlerde komşularımıza, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu değerler milletimizin özünde olan değerlerdir. İnşallah özümüzde olan bu değerleri yeniden canlandıralım. Bu şekilde çalışan ve destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Vali Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyon merkezindeki incelemelerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezinde de inceleme ve denetlemelerde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:23 Kaynak: İHA

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