Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, AA'nın

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.



Tutulmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.



Haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafına oy veren Tutulmaz, spor kategorisinde ise Abdullah Çoşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğrafını seçti.



Vali Tutulmaz, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya motokros Şampiyonası'ndan bir fotoğrafın da olmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyerek, "Tüm hemşehrilerimizin bu kareye oy vererek ilimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlamalarını istiyorum." dedi.

Hayal duygularının ötesindeki hususları fotoğraf karesine yansıtabilmenin önemli olduğunu ifade eden Tutulmaz, "Anadolu Ajansı muhabirlerinin dünyada ve ülkemizde 3 farklı alanda çektikleri fotoğrafların bir arada olduğunu görüyoruz. Anlık bir görüntü ancak o anlık görüntünün arkasında birçok mana oluşabiliyor. Yılın fotoğrafları oylamasında da bunları görüyoruz." diye konuştu.