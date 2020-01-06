Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan kar tatili açıklaması: "Çocuklarımızı zor durumda bırakmayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan kar tatili açıklaması: 'Çocuklarımızı zor durumda bırakmayız' - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan kar tatili açıklaması: "Çocuklarımızı zor durumda bırakmayız"

6 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kar yağışı eğitime engel olacak duruma geldiğinde okulların tatil edilebileceğini ifade ederek, "Kar da eğitimin bir parçasıdır.

Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan kar tatili açıklaması:

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kar yağışı eğitime engel olacak duruma geldiğinde okulların tatil edilebileceğini ifade ederek, "Kar da eğitimin bir parçasıdır. Eğer arabaların gitmesini engelleyecek bir ortam var ise buzlanmalar olursa bizler evlatlarımızı zor durumda bırakmayız" dedi.


Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi. Vali Tutulmaz toplantıda yaptığı açıklamada, kar yağışından dolayı kara yollarında herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Sabah saatlerinden itibaren kar mücadelelerinin sürdüğünün altını çizen Tutulmaz, "Köy yollarımızın bir kısmında kapalı olan yerler var ama çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyor. Tatil şu ana kadar sadece taşımalı olan ve sıkıntılı olan bazı köylerimizde ilçe kaymakamlarımıza o yönde talimat verdik. Eğer sıkıntı var ise bu günlük idari izin olarak bunu uygulayabilirsiniz dedik. Şu anda meteoroloji ile beraber meseleleri gözlemliyoruz. Yarına yönelik ve bundan sonraki sürece yönelik alacağımız kararları biz kamuoyuna duyururuz. Bizden karar duyurulmadığı müddetçe ilçe kaymakamlarımızdan duyuru olmadığı müddetçe okullarla ilgili farklı bir uygulamamız olmayacaktır bunu ifade edeyim" diye konuştu.


Kar yağışının eğitime engel olduğu durumda okulların tatil edileceğinin altını çizen Tutulmaz, "Ancak kar eğitime engel olacak duruma geldiğinde tatil yapılacağından şüpheniz olmasın. Ancak kar yere inmeye başladığı andan itibaren tatil beklenti içerisinde olmamız da uygun bir davranış şekli olmaz. Kar da eğitimin bir parçasıdır, zorlukla mücadele edebilmeyi de çocuklarımız görmeli. Karda yürümeli, şu anda okul bahçelerinde çocuklar eğleniyorlar, kartopu oynuyorlar. Bu da hayatın bir parçası ama tabii arabaların gitmesini engelleyecek bir ortam var ise buzlanmalar olursa bizler evlatlarımızı çocuklarımızı zor durumda bırakmayız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Sabah, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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