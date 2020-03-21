Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.


Tutulmaz, mesajında, yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan yolculuğun adı olan Miraç'ın, Hazreti Muhammed'in şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuk olduğunu belirtti.

Miraç'ın, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat olduğunu aktaran Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Miraç gecesinin zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi dileği ile aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine, insanlığın barışı ve huzuruna vesile olmasını diliyorum."

Mustafa Tutulmaz, Miraç Kandili, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:00 Kaynak: AA

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