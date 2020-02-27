Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan, Sandıklı'da şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan, Sandıklı'da şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan, Sandıklı'da şehit ailelerine ziyaret

6 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan, Sandıklı'da şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı'daki şehit ailelerini ziyaret etti.


Vali Tutulmaz, eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte sırasıyla ilçede yaşayan şehit İbrahim Çetin, şehit Gökhan Orhan ve şehit Yaşar Özlem'in ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailelerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Tutulmaz, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, vatanın ve milletin bütünlüğünü korumak adına canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Şehitlere olan vefa borcunu yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Tutulmaz, "Bu anlamda her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Şehit yakınları, bize şehitlerimizin emanetidir. Biz de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağız. Şehit aileleri hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmesinler. Çünkü onlara kapımız ve gönlümüz her zaman açıktır." dedi.

Vali Tutulmaz'a ziyaretlerinde, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve eşi Reyhan Tortop da eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:44 Kaynak: AA
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