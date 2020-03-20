Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan "Yaşlılar Haftası" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan 'Yaşlılar Haftası' mesajı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan "Yaşlılar Haftası" mesajı

6 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Tutulmaz, mesajında, geçmişi bugüne taşıyan yaşlıların, bugünle gelecek arasında kurulacak köprünün yapı taşlarını oluşturduğunu ve toplumsal, kültürel, etik değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladığını belirtti.

İnsan gönlünün beklediği, aradığı ve arzuladığı şeyin sevgi ve ilgi olduğunu aktaran Tutulmaz, "İçinde bulunduğumuz Yaşlılar Haftası nedeniyle hepimizin bir gün yaşlı olacağı gerçeğinden hareketle, bir dost sıcaklığını, bir sohbet arkadaşlığını, kapısı çalınsa da biriyle bir şeyleri paylaşsam arayışını karşılıksız bırakmayalım. Bugün çağdaş ve kolay yaşam olanaklarına kavuşmamızda sınırsız katkıları olan yaşlılarımıza her türlü desteği vermeli, duygu, düşünce ve deneyimleriyle toplumumuzun vazgeçilmez değerleri olduklarını anımsatarak onlara hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:43 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı         
16:06
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında         
19:10
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:05:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan "Yaşlılar Haftası" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]