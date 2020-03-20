Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vali Tutulmaz, mesajında, geçmişi bugüne taşıyan yaşlıların, bugünle gelecek arasında kurulacak köprünün yapı taşlarını oluşturduğunu ve toplumsal, kültürel, etik değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladığını belirtti.

İnsan gönlünün beklediği, aradığı ve arzuladığı şeyin sevgi ve ilgi olduğunu aktaran Tutulmaz, "İçinde bulunduğumuz Yaşlılar Haftası nedeniyle hepimizin bir gün yaşlı olacağı gerçeğinden hareketle, bir dost sıcaklığını, bir sohbet arkadaşlığını, kapısı çalınsa da biriyle bir şeyleri paylaşsam arayışını karşılıksız bırakmayalım. Bugün çağdaş ve kolay yaşam olanaklarına kavuşmamızda sınırsız katkıları olan yaşlılarımıza her türlü desteği vermeli, duygu, düşünce ve deneyimleriyle toplumumuzun vazgeçilmez değerleri olduklarını anımsatarak onlara hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.