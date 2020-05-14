Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, maske denetimi yaptı - Son Dakika

Maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen Afyonkarahisar'da, Vali Mustafa Tutulmaz, İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara vatandaşların ne kadar uyduğunu, yaptığı denetimlerle gözlemledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele aralıksız devam ederken, Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu salgının gidişatına göre gerekli tedbir kararlarını alıyor.

Normalleşmenin yavaş yavaş başladığı şu günlerde cadde ve sokaklar her zamankinden biraz daha fazla kalabalıklaşmaya başladı.

Bu noktada maske kullanımının ve sosyal mesafe kurallarının göz ardı edilebildiği bildirildi.

Bu tür kural ihlallerini önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sosyal iletişim halinde bulunulan meydanlara, alanlara, cadde ve sokaklara, iş yerlerine maskesiz çıkılması yasaklandı. Yasağa uymayanlar için idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kurallara uyulup uyulmadığını yerinde denetleyen Vali Tutulmaz, vatandaşları kurallara uyulması ve duyarlı davranılması hususunda uyarırken, aksi davrananlara para cezası verileceğini hatırlattı.

Esnafı da ziyaret eden Tutulmaz, iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.