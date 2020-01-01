Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret etti - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, yeni yıl kutlamaları dolayısıyla polis ve jandarma tarafından oluşturulan uygulama noktasını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Vali Tutulmaz, yoğunluk olabilecek hastane, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve asayiş uygulama noktasını ziyaret etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Tutulmaz, Afyonkarahisar İzmir yolu üzerinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde oluşturulan asayiş uygulama noktasında açıklamada bulundu.

Tutulmaz, yeni yılın herkese hayırlı olmasını diledi.

"Bugün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini korumak için güvenlik güçlerimiz ile birlikte ayaktayız" diyen Tutulmaz, "Vatandaşların huzurunu daim kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gerek eğlence merkezlerinde, gerekse evlerinde olumsuzlukla karşılaşmaması için ekiplerimiz çalışma yapıyor. 2 bine yakın jandarma ve polisimiz vatandaşlarımızın huzuru için çalışıyor." dedi.

Asayiş açısından olduğu gibi, gıda güvenliğinin de sağlanması için ilgili birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Tüm Afyonkarahisarlıların yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl herkese mutluluk ve huzur getirsin. Afyonkarahisar'da 2019 yılı içinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Afyonkarahisar 2019 yılında Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Çok önemli bir organizasyonu ikinci kez başarı ile tamamladı. Bunun yanında Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağın'a dahil olan 3. İl olarak kendine yer buldu. Aynı zamanda Tarihi Termal Kentler birliğine dahil olmamız Afyonkarahisar'ın marka değerine büyük katkı sağladı. 2020 yılında da bu atılımları kazanıma çevirerek, arttırarak, değerimizi sürdürmek istiyoruz."

Tutulmaz, daha sonra uygulama noktasında durdurulan araçlarda bulunanlarla sohbet etti.

Vatandaşlara lokum ikram eden Vali Tutulmaz, polis ve jandarma personelinin yeni yıllarını kutladı.