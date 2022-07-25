Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

25.07.2022 22:19
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığı "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla kentteki termal bir otelde medya mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yiğitbaşı, programda yaptığı konuşmada, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolasıyla medya mensuplarının gününü tebrik etti.

Büyük Taarruz'un 100. Yıl kutlamalarıyla ilgili güzel bir haberinin olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Hafta sonu Ankara ve İstanbul ziyaretlerim oldu. Büyük Taarruz'un kutlamalarını, Malazgirt'in kutlamalarıyla inşallah birleştirilerek daha etkili ve coşkulu kutlamalar yapacağız. Devlet erkanımız bu kutlamalara katılacak. Bu müjdeyi de basın bayramı dolayısıyla burada vermek istedim. İnşallah, Okçular Vakfı'mızın son yıllarda Malazgirt Zaferi ile yaptığı etkinliklerin startını 18 Ağustos'ta Afyonkarahisar'dan vereceğiz."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de basın mensuplarının Afyonkarahisar'ın tanıtımında büyük emeği olduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak ile Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından valilik ile belediye başkanlığınca günün anısında basın mensuplarını hediye takdim edildi.

Programa, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, medya temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:33 Uzmanlardan Hepatit B virüsüne karşı uyardı geldi: Dakikada 2 kişiyi öldürebilir, herkes tarama testi yaptırsın
19:26 Yabancı uyruklu şahıs, evinde karısıyla yakaladığı 18 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdü
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 22:24:04. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement