AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, gazetecilerle buluştu

11.06.2022 18:19

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Yiğitbaşı, termal bir oteldeki programda, kentte yaptığı incelemeleri ve çalışmaları anlattı.

Afyonkarahisar yerel basınını ve sosyal medyayı yakından takip ettiğini aktaran Yiğitbaşı,"Afyonkarahisar'da temel ekonomik sektörlerin canlanması ve ekonomik katma değerin artması için notlarımızı aldık. Kentin gelişimi için tematik iş birliği ve buluşmaların bir arada kurgulanması adına bir çalışma yapılmış. Bunu çok anlamlı buldum. Ortak aklı çalıştıran, bütün paydaşların bir araya gelerek ortaya çıkardığı düşüncelerin değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın potansiyeline layık çalışmalara imza atmak ve kentte hoş bir seda bırakmak isteğini kaydetti.

Program, Yiğitbaşı'nın gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, gazetecilerle buluştu
AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, gazetecilerle buluştu
AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, gazetecilerle buluştu
AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, gazetecilerle buluştu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

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