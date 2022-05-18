Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı

18.05.2022 19:25

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı Vali Kübra Güran Yiğitbaşı: "Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan, mutluluk duyuyorum" Afyonkarahisar Valiliği görevine atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, görevine başladı.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı: "Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan, mutluluk duyuyorum"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valiliği görevine atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, görevine başladı. "Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan, mutluluk duyuyorum" diyen Vali Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kente gelerek görevine başladı. İlk olarak kendisini karşılayan vali yardımcıları, belediye başkanları, kaymakamlar ve vatandaşlarla selamlaşan Vali Yiğitbaşı, daha sonra karşılama mangasını selamladı.

"Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın Vali olmaktan, mutluluk duyuyorum"

Vali Yiğitbaşı daha sonra valilik makamı önünde basın açıklaması yaptı. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Vali Yiğitbaşı, "Sözlerime beni bu güzide şehrin Valilik görevine layık gören, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Tarihiyle, ekonomisiyle, turizmiyle büyük bir potansiyele sahip bu güzel şehre hizmet edeceğim için çok büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın Vali olmaktan, ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu açıdan üzerime düşen sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak Afyonkarahisar'ı daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar Afyonkarahisar'da görev yapan bütün valilerimiz ve görevi devraldığım sayın valimiz Gökmen Çiçek'e şehrimize kattığı değer ve projeler için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Afyonkarahisar bu ülkenin adeta saklı kalmış bir hazinesi"

Afyonkarahisar'ın ülkeye yön veren bir şehir olduğunu aktaran Vali Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun kapısı ve iklimlerin, medeniyetlerin kesiştiği, Türkiye'nin termal su cenneti, mermer şehri olmuş, UNESCO'dan tescilli yöresel lezzetleri, üretimi ve ihracatı ile ülkemize yön veren bir şehir. Bu şehrin birlik ve beraberliği aynı zamanda en büyük gücü. Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, yemekleriyle, Afyonkarahisar bu ülkenin adeta saklı kalmış bir hazinesi. Bu hazinenin çok daha görünür olması, önce ülkemiz sonra da Dünya ile daha çok buluşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şehrimiz iki üniversiteye sahip. Üniversitelerin şehrin çok büyük bir dinamiği olduğunu düşünüyorum. Rektörlerimiz, öğretim üyeleri ve öğrenci kardeşlerimizle ortaya koyacağımız sinerjinin şehrimize yeni heyecanlar katacağına inanıyorum" dedi.

"Şehit yakınlarına kapım her zaman açık"

Şehit yakınlarına kapılarının her daim açık olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, muhtarlarımız, eğitimcilerimiz, siyasetçilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla omuz omuza, el ele, hep birlikte şehrimize hizmet için, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak bizim için en büyük onur ve gurur vesilesi olacaktır. Her birimiz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yapma azmi, kararlılığı ve fedakarlığında bulunduğumuzda ve elbette ki milletimizin dualarıyla, çalışmalarımızın başarıya ulaşacağına inancımız tam kıymetli hemşehrilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve basın mensuplarımıza kapımız her zaman açık. Ancak şehitler diyarı bu topraklarda en çok da şehit yakınlarımız ve gazilerimize her daim kapılarımız açık olacak. Yeni görevimiz ülkemiz, milletimiz, Afyonkarahisar'ımız ve siz kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olsun. Aziz milletimize ve şehrimize hizmet yolunda inşallah verimli çalışmalara imza atacağımız inancıyla, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar, hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum" diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'da görevine başladı! Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'da görevine başladı! Sümeyye Erdoğan, Çekmeköy'de lise öğrencilerinin 'hayır panayırı'na katıldı Sümeyye Erdoğan, Çekmeköy'de lise öğrencilerinin 'hayır panayırı'na katıldı Şehitlerin isimleri bu okulda yaşatılacak Şehitlerin isimleri bu okulda yaşatılacak
Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, cumhurbaşkanı, Karahisar, Şehit, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:31:58. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement