Afyonkarahisar ve Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Afyonkarahisar ve Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Afyonkarahisar ve Aksaray'da, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Afyonkarahisar ve Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri denetimi, System.String[]

Afyonkarahisar ve Aksaray'da, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin en işlek caddelerinde denetimlere katılarak, sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

İşletmelerde ve sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden, maske dağıtan Çiçek, kurallara uygun hareket edilmesini istedi.

Vali Çiçek, gazetecilere, il genelinde halkın duyarlı olduğunu söyledi.

Sokak ve caddelerde, işletmelerde halkın maske taktığını, sosyal mesafeye dikkat ettiğini gözlemlediklerini ifade eden Çiçek, "Bu hastalık anlık bir şey ve şakası yok. Biz sürekli bu konuda vatandaşlarımıza 'Kendiniz, çocuklarınız ve milletimiz için duyarlılığımızı hiç bırakmayalım' diyoruz. Bazen belki sıkılıyoruz, zor oluyor ama tedbiri bırakmamak zorundayız." dedi.

Çiçek, ilde koronavirüs vakalarında bir miktar artış olduğunu ancak sıkı tedbirlerle mücadeleyi bırakmadıklarını aktardı.

Filyasyon ekiplerinin sürekli görev yaptığını, salgının kontrol altında olduğunu dille getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Tedbirlere uymadığımızda Allah korusun çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Biz sürekli en kötü bizmiş gibi düşüneceğiz. Avrupa ve dünyanın birçok yeri bu hastalıkta dökülürken biz ülke olarak her türlü tedbiri aldık. Gayet güzel yönetim sergiledik. Hastalık şu anda kontrolümüz altında. Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğimiz sürece biz bu hastalığı kesinlikle yeneceğiz."

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de kentte halkın büyük kısmının tedbirlere uyduğunu belirterek, "Bazı vatandaşlarımıza yanlış maske kullanımından dolayı uyarılarda bulunduk. İkazlarımızla birlikte vatandaşlarımıza bulaşı engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde Vali Çiçek'e, Belediye Başkan Vekili Mustafa Oğuz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve polis ekipleri de eşlik etti.

AKSARAY

Aksaray'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, kolluk kuvvetleri, zabıta ve sağlık ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Vali Aydoğdu, Aksaray- Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada araç sürücüleri ile yolculara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Aydoğdu, ailelere maske dağıttı.

Daha sonra kent merkezindeki lokanta, alışveriş merkezleri, kafeteryalar ve açık alanlarda yapılan denetimlere katılan Vali Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray'da tedbirlere genel olarak uyulduğunu gördüklerini söyledi.

Denetimlerin 81 ilde yapıldığını anımsatan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"İl genelinde hepimiz alanlardayız. Kara yollarında emniyet ve jandarma teşkilatımız gerekli uyarıları yapıyor. Geleceğimiz için, çocuklarımız, kendimiz için mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymamız gerekiyor. Bu en hızlı yayılan virüslerden biri. Onun için hep birlikte gayret etmemiz gerekiyor. Bugünkü kontrollerimiz, bütün şehrimizde, ilçelerimizde devam edecek. Vatandaşlarımızı duyarlı görünce biz de mutlu olduk."

Koronavirüs, Aksaray, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar ve Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika
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