Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesinde sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Kirişci: '(Tahıl ürünleri) Bu ürünlerin üretimini en üst noktada kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde üretmek durumundayız'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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