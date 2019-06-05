Son Dakika Haberleri: AFYONKARAHİSAR Veysel Eroğlu Irak'ın su sorununu çözeceğiz
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AFYONKARAHİSAR Veysel Eroğlu Irak'ın su sorununu çözeceğiz

1 saat önce

Veysel Eroğlu Irak'ın su sorununu çözeceğizCumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ta pek çok şehir ciddi içme suyu sorunu olduğunu belirterek, Irak'ın su problemini biz çözeceğiz dedi.

Veysel Eroğlu Irak'ın su sorununu çözeceğiz
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ta pek çok şehir ciddi içme suyu sorunu olduğunu belirterek, Irak'ın su problemini biz çözeceğiz dedi.
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da protokol bayramlaşma törenine katıldı. Tören sonrasında gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, Irak'taki su sorununun çözümü için uzman ekipler nezaretinde çalıştıklarını söyledi. Irak konusunda 50 kişilik bir ekiple çalıştığını vurgulayan Eroğlu, Bu grubun altında da 100 kişilik çalışma grubu oluşturduk. Irak tarafına da çalışma grubumuzu bildirdik. Gerçekten Irak'ta suyun yönetimi çok kötü. Suyun yüzde 92'si sulamada kullanılıyor ve vahşi sulama yapılıyor. Su tamamen israf ediliyor. Bağdat, Musul ve Basra gibi pek çok şehirde içme suyu meselesi var. Basra için çok güzel bir proje hazırladık. Irak'ın su problemini biz çözeceğiz dedi.
'BÜYÜK BİR SEFERBERLİK BAŞLATTIK'
Türkiye'nin kuzeyinde bu yıl yağmura bağlı çok taşkın yaşandığına işaret eden Eroğlu, Eğer Türkiye'de barajlar olmasaydı Irak bütünüyle sular altında kalacaktı. Taşkın koruma için bir çalışma yürütüyoruz. Irak'la ortak çalışıyoruz. Su, arıtma, altyapı ve içme suyu temini, sulama suyu, taşkın koruma, dere ıslahları ve tesisler konusunda çalıştık. Altyapı konusunda TOKİ devreye girecek. Irak'ı yeniden inşa etmek için büyük bir seferberlik başlattık ve güzel olacak. Biz onlardan bir heyet talep ettik. 10 kişilik uzman gönderdiler. Birlikte proje geliştireceğiz diye konuştu.
Veysel Eroğlu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise milletin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'dan yana tercihini kullanacağına inandığını söyledi.
AFYONKARAHİSAR Veysel Eroğlu Irak'ın su sorununu çözeceğiz
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:03 Kaynak: DHA
Afyon, Irak, Güncel
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