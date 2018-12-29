Afyonkarahisar Yaban Domuzları Beldeye İndi
1 saat önce
Afyonkarahisar'da yaban domuzu sürüsü merkeze bağlı beldeye indi.
Afyonkarahisar
'da yaban domuzu sürüsü merkeze bağlı beldeye indi.
Afyonkarahisar'ın yoğun kar yağışı nedeniyle aç kaldığı ve yiyecek bulamadığı düşünülen 10 yaban domuzu merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Erkmen
beldesine indi. Bir sürücü yaban domuzu sürüsünü cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntülerde domuzların belde merkezine giden yolda ilerlediği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:39 Kaynak: DHA
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