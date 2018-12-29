Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Yaban Domuzları Beldeye İndi

Afyonkarahisar Yaban Domuzları Beldeye İndi

1 saat önce

Afyonkarahisar'da yaban domuzu sürüsü merkeze bağlı beldeye indi.

Afyonkarahisar'da yaban domuzu sürüsü merkeze bağlı beldeye indi.

Afyonkarahisar'ın yoğun kar yağışı nedeniyle aç kaldığı ve yiyecek bulamadığı düşünülen 10 yaban domuzu merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Erkmen beldesine indi. Bir sürücü yaban domuzu sürüsünü cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntülerde domuzların belde merkezine giden yolda ilerlediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:39 Kaynak: DHA

Erkmen, Afyonkarahisar, Güncel
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