Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktılar

Afyonkarahisar Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktılar

14 dakika önce

Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılarAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son günlerde yağan kar, soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Afyonkarahisar Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktılar, System.String[]
Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son günlerde yağan kar, soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sandıklı Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği üyeleri olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Sandıklı- Şuhut yolu üzerinde 1880 rakımlı Çakmak Tepe'ye yem bıraktı. Belediyenin araç desteği sağladığı çalışmada ilçede başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan 1 tonun üzerindeki buğday ve yulaftan oluşan yemle 25 saman balyası tepenin 5 ayrı noktasına bırakıldı. Kar nedeniyle zaman zaman yolda kalan araçları dernek üyeleri ittirerek kurtardı.

Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ali Keskin, Yaban hayvanlarını yemleme çalışmasını elimizden geldiğince her yıl yapmaya çalışıyoruz. Yaban hayvanlarının kış şartlarında bir nebze de olsa yardıma ihtiyacı var. Bizler de dernek üyeleri olarak elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. 25 kadar balya, 1 tonun üzerinde buğday ve tahıldan oluşan yem bıraktık dedi.

Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz de Bulunduğumuz alanda yılkı atları mevcut. Aynı zamanda tavşan, keklik, tilki ve domuzlar bulunmakta. Tabii bu hayvanlar aç kaldıklarında aşağı köylere kadar inebiliyor. Bu çalışmamızla bunları da engellemek istiyoruz diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

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