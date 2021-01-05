Afyonkarahisar yağmurlu bir havaya uyandı - Son Dakika

Afyonkarahisar yağmurlu bir havaya uyandı
05.01.2021 11:58
Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Afyonkarahisar bugün yağışlı bir havaya uyandı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü dün dün yaptığı açıklamada vatandaşları sağanak yağışa karşı uyarmıştı. Sabah saatleri itibariyle başlayan sağanak 11.30 kadar devam etti. Geçen yılda yağışların az olması ve ülkenin tüm bölgelerinin kuraklıkla karşı karşıya kaldığı şu günlerde yağmurun yapmasını vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazıları da şemsiyelerini açarak yollarına devam etti. - AFYONKARAHİSAR
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