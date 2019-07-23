Son Dakika Haberleri: AFYONKARAHİSAR YARALI KIZIL GEYİK YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI
Son Dakika Güncel Haber

AFYONKARAHİSAR YARALI KIZIL GEYİK YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI

58 dakika önce

Eskişehir kırsalında ön sağ ayağından yaralı bulunan kızıl geyik yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı.

Eskişehir kırsalında ön sağ ayağından yaralı bulunan kızıl geyik yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı.
Eskişehir kırsalında 20 Temmuz günü vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu AKÜREM'e getirildi. Ön sağ ayağında çıkık olduğu tespit edilen yavrunun ayağı bandajla sarıldı. Tedavisi ve beslenmesi devam eden geyik yavrusunun sağlığına kavuştuğunda doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
'TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK'
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, kızıl geyik yavrusunun tedavisiyle ilgili bilgiler verdi. Daha önce de kızıl geyik tedavi ederek doğaya bıraktıklarını anlatan Doç. Dr. Kandır, Kızıl geyik yavrumuz Eskişehir kırsalında bulundu. Ön sağ ayağında çıkık söz konusu. Tedavisi yapılıp, bandaja alındı. Bir süre bizimle beraber tedavi süreci ve bakımı, beslenmesi devam edecek dedi.
'DAHA FAZLA VAKAYLA KARŞILAŞMAKTAN ENDİŞELENİYORUZ'
3 yıldır yaban hayatıyla ilgilendiklerini anlatan Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, Her yıl genelde 2 geyik yavrusu 1 dişi, 1 erkek olmak üzere büyütüp, doğaya salıyorduk. Fakat bu yıl gelen yavrularda problemler fazla. Sadece 1 yavru annesinden ayrıldığı için bir şekilde geldi merkezimize. Diğerleri ise genelde köpek saldırısı ya da insandan kaçarken travma ya da başka travmatik sebeplerle merkezimize getirildi. Bu da gösteriyor ki aslında bu sene yaban hayatıyla insan çatışması daha yoğun olarak seyrediyor. Bunun sebebi de insanla yaban hayatlarının çok yakınlaşması. Yaban hayvanlarının habitatlarının daralması ve insan baskısının yoğun olmasıdır. Böyle giderse seneye daha fazla vakayla karşılaşmaktan endişeleniyoruz. Bu nedenle bir an önce özellikle yaban hayvanlarının sınırlarının net olarak belirlenerek insan baskısının o bölgelerden uzaklaştırılması ve hayvanlara daha geniş, daha ferah yaşam alanların bırakılması nesillerin devamlılığı için önem arz edecek diye konuştu.
AFYONKARAHİSAR YARALI KIZIL GEYİK YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eskişehir, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü Uzmanlar uyardı: Metro ve Marmaray'da maske takın Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı! Emekli Orgeneral Saygun uyardı: Bu sıranın sonunda Türkiye var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:43:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFYONKARAHİSAR YARALI KIZIL GEYİK YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]