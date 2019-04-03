Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Yaralı Yılkı Tayı Tedaviye Alındı

Afyonkarahisar Yaralı Yılkı Tayı Tedaviye Alındı

46 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 haftalık yılkı atı yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 haftalık yılkı atı yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı.

Sandıklı Akdağ eteklerindeki Sorgun Yaylası bölgesinin kırsal alanında 28 Mart Perşembe günü bir vatandaş, bitkin halde yılkı atı yavrusu olduğunu fark etti. Vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şefliği'ne haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bölgeye gelerek yılkı atı yavrusunu aldı. AKÜREM'e getirilen tayın yapılan muayenesinde 2 haftalık olduğu, vücudunda yaralar bulunduğu ve enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Veteriner hekimler ve öğrencilerin elleriyle beslediği yılkı tayı için ilaç tedavisine başlandı.

'BİZE GELDİĞİNDE BİTKİN HALDEYDİ'

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, tay getirildiğinde hareket etmekte güçlük çektiğini belirterek, şunları kaydetti

Akdağ eteklerinde bir vatandaş tarafından tarlasının kenarında bulunmuş küçük yavru. Doğa Koruma ve Milli Parklar'a teslim edilmiş. Bize getirildiğinde bitkin haldeydi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Vücudundaki yaraların erkek at saldırısından olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü yırtıcı hayvan saldırısı olsaydı, bu kadar küçük bir tayın hayatta kalmasına izin vermezlerdi. Günde üç kez sütle besliyoruz. Kendine geldi. Yaraları da iyileşme sürecine girdi.

Kandır, tayın doğaya dönme ihtimalinin olmadığını da belirterek, geleceğiyle ilgili önümüzdeki aylarda karar verileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:44 Kaynak: DHA

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı, Afyon, Güncel
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