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Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'ne rekor bağış - Son Dakika

Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'ne rekor bağış

29.07.2021 17:08
Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'ne rekor bağış, System.String[]

Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, Kurban Bayramı'nda derneklerine hayırseverlerin yaptığı rekor düzeydeki bağışla 600 kurbana bedel vekalet aldıklarını kaydederek, şuana kadar bin aileye 5'er kiloğram et dağıttıklarını söyledi.

Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, Kurban Bayramı'nda derneklerine hayırseverlerin yaptığı rekor düzeydeki bağışla 600 kurbana bedel vekalet aldıklarını kaydederek, şuana kadar bin aileye 5'er kiloğram et dağıttıklarını söyledi.

Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yardıma muhtaç ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla Kurban Kesimi gerçekleştiren Dernek, İslami kesime uygun olarak gerçekleştirdiği kurban kesiminin ardından bin aileye 5'er kilogramlık et dağıtımın bulundu. Öztürk yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda vekaletle yoluyla kurban kesimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Her geçen vekalet veren kişi sayısının arttığını belirten Öztürk, "Bu da bize olan güveni gösteriyor. Biz vekalet alıyoruz, danayı kasaba teslim ederken vekaletimizi ona veriyoruz. Kesim sırasında video çekimi yapılıyor ve vekalet veren kişiye bu görüntüler ulaştırılıyor. Bu şeffaf bir kesim. Acaba benim kurbanım kesildi mi diye hiç kimse merak etmiyor. Kesildiği anda zaten hemen mesajlar gidiyor, kurbanınız kesilmiştir diye. Dolayısıyla güven bizse çok artmış durumda. Kurban Bayramı'nda 12 ton etimiz oldu. Bu büyük bir rakam hafife alınacak bir şey değil. 600 kurbana bedel bağış almış durumdayız. Almış olduğumuz bağışların bir kısmını dağıttık. Yaklaşık bine yakın aileye 5'er kilogramlık etlerimizi taze taze dağıttık. Bir miktarını da burada bulunan soğuk hava depomuzda tuttuk. Şuan kalan etlerimizde kesim yapılan et tesislerimizde. Orada çok güzel İslami koşullara uyularak kurbanlarımız kesildi. Etlerimiz orada soğuk hava deposunda bekliyor. Geçen yılda olduğu gibi çalıştığımız firma kış aylarında biz talep ettikçe kavurma olarak ve sucuk olarak bize verecek. Biz de peyder pey dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'ne rekor bağış
Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'ne rekor bağış
Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'ne rekor bağış

Kurban Bayramı, Erol Öztürk, Karahisar, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'ne rekor bağış - Son Dakika


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