AFYONKARAHİSAR - "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi

07.05.2022 14:46

Stantlardan görüntü Motosikletli polisler ve çocukların görüntüsü Protokol üyelerinin stantları gezmesi Vali Yardımcısı Nurullah Kaya'nın açıklama Emniyet Müdürü Ali Temiz'in açıklaması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin...

Stantlardan görüntü

Motosikletli polisler ve çocukların görüntüsü

Protokol üyelerinin stantları gezmesi

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya'nın açıklama

Emniyet Müdürü Ali Temiz'in açıklaması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Zafer Meydanı'ndaki etkinliklere katıldı.

Kaya, Türkiye'de trafik bilincinin her geçen yıl arttığını ifade ederek, "Ülkemizde trafik kazalarında can kayıpları ciddi oranda düştü. İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu ve bakanlık mensuplarımızın trafik bilinci çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Trafik haftamız tekrar hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de trafikte sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR - Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi

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Trafik Haftası, Ali Temiz, Karahisar, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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