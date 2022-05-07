AFYONKARAHİSAR - "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Stantlardan görüntü

Motosikletli polisler ve çocukların görüntüsü

Protokol üyelerinin stantları gezmesi

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya'nın açıklama

Emniyet Müdürü Ali Temiz'in açıklaması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Zafer Meydanı'ndaki etkinliklere katıldı.

Kaya, Türkiye'de trafik bilincinin her geçen yıl arttığını ifade ederek, "Ülkemizde trafik kazalarında can kayıpları ciddi oranda düştü. İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu ve bakanlık mensuplarımızın trafik bilinci çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Trafik haftamız tekrar hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de trafikte sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.