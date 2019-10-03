Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar-yayanın kuyuya düşmesine neden olan demir kapak değiştirildi
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar-yayanın kuyuya düşmesine neden olan demir kapak değiştirildi

44 dakika önce

Yayanın kuyuya düşmesine neden olan demir kapak değiştirildiAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ramazan Porsuk'un (56), 2 metrelik kuyuya düşüp yaralanmasına neden olan demir kapak değiştirildi.

Yayanın kuyuya düşmesine neden olan demir kapak değiştirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ramazan Porsuk'un (56), 2 metrelik kuyuya düşüp yaralanmasına neden olan demir kapak değiştirildi. Hastanede tedavisi süren Porsuk'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Nakliye işiyle uğraşan Ramazan Porsuk, dün sabah Camikebir Mahallesi Denizli Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Kaldırımda yürüyen Porsuk, saat 09.30 sıralarında içme suyu vanasının üzerinin kapatıldığı demir kapağa bastı. Kapak ters dönerken, dengesini kaybeden Ramazan Porsuk yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü. Dizlerinin üzerine düşen ve başını duvara çarpan Ramazan Porsuk, o sırada yoldan geçen kamyon şoförü ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Porsuk, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağ bacağında kırık olduğu belirlenen ve kafa travması geçirdiğinden şüphelenilen Ramazan Porsuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Porsuk'un tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'SABAH SPORU YAPIYORDU'

Yaşanan olayın ardından Dinar Belediyesi ekipleri tarafından kuyu üzerindeki demir kapak dün değiştirilerek, yerine yenisi konuldu ve ağzına da kilit takıldı. Ramazan Porsuk'un oğlu Rıtvan Porsuk (29), kızı Meryem Yıldız (38) ile diğer oğlunun eşi Medine Porsuk (32), daha önce önlem alınmamasını eleştirdi. Rıtvan Porsuk, Babam dün saat 09.30'da kahveye geldi. Sabah sporunu her zaman yapardı. Yürüyüşe çıktığında kuyuya düştü. Belediyeye teşekkür ediyoruz, önlemini almış ama daha önce önlem alınmış olsaydı babam bu kuyuya düşmezdi. Başka biri de düşebilirdi. Bir tek babam değil yani. Buradan geçen çocuk da düşebilirdi dedi.

Afyonkarahisar-yayanın kuyuya düşmesine neden olan demir kapak değiştirildi

Porsuk, Afyon, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçi baba, belediyeden "Yapamayız" cevabını alınca kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı
Babacan'ın partisinde yer alacak mı? Hüseyin Çelik, kesin kararını açıkladı Son dakika: Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı Avcılar'da, 26 Eylül'deki depremde hasar gören öğrenci yurtları tahliye edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:52:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar-yayanın kuyuya düşmesine neden olan demir kapak değiştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]