Uzunçarşı sokağından görüntü
Esnafların dükkanları kapatması
Esnafların eşyalarını toplaması
Esnaf Enver Öney ile röportaj
Esnaf Tolga Özsoy ile röportaj
Esnaf Şükrü Pancar ile röportaj
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara esnafın uyduğu gözlendi. Afyonkarahisar'da bugün saat 20.00'de alışveriş merkezi, market, restoran, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı - Son Dakika