Bursa ve çevresinde tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı, denetimler gerçekleştirildi - Son Dakika

Bursa ve çevresinde tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı, denetimler gerçekleştirildi

01.01.2021 15:11

Bursa ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cuma namazı kılındı, kurallara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bursa ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cuma namazı kılındı, kurallara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bursa'da vatandaşlar yılın ilk cuma namazını il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda, ikametlerine yakın camilerde kıldı.

Şehrin en büyük camilerinden Ulu Cami'de de denetim yapıldı. İl Müftülüğü ekipleri, camiye gelenlere tek kullanımlık seccade verdi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki ana arterlerde bulunan denetim noktalarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Eskişehir

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yeni yıl tedbirleri kapsamında kentteki kamu kurumlarının yanı sıra emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Çarşı Polis Merkezi önünde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ayyıldız, halkın yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini istediklerini söyledi.

Vali Ayyıldız, 24 saat esasına göre sabahın erken saatlerine kadar görev yapan jandarma ve emniyet personelinin yanı sıra sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini, insanların can ve mal güvenliği ile huzurunu sağlayan güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının görevlerini fedakarca yerine getirdiğini ifade etti.

Öte yandan, Vişnelik Mahallesinde bulunan Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak cuma namazını kıldı.

Balıkesir

Balıkesir kent merkezindeki Zağnos Paşa Camisi ile Manyas ilçesindeki Merkez Cami'ye gelen vatandaşlar, yılın ilk cuma namazını kıldı.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar, kent merkezindeki tarihi Ulu Cami, Karagözpaşa Cami ve Ali Paşa Camisi'nin yanı sıra evlerine yakın ibadethanelerde cuma namazını kıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin işlek caddeleri ve kavşaklarda denetimler gerçekleştirdi.

Yalova

Yalova'da da kurallara uyarak cuma namazını eda eden vatandaşlar, cami girişlerinde uygulama yapan polis ekiplerince tekrar evlerine dönmeleri konusunda uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin işlek cadde, sokak ve sahil kesimlerinde araç sürücüleri ve yayalara yönelik denetim yaptı.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını kıldı.

Bu arada, Vali İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, geceden bu yana yapılan denetimlere katıldı.

Vali Aktaş, vatandaşların yeni yılını tebrik edip, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bilecik

Bilecik'te, kentin sembollerinden Kayıboyu Camisi'nde 2021 yılının ilk cuma namazı kılındı.

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kendilerine ait seccadelerle, maske takarak camide saf tuttu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Bursa ve çevresinde tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı, denetimler gerçekleştirildi
Bursa ve çevresinde tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı, denetimler gerçekleştirildi
Bursa ve çevresinde tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı, denetimler gerçekleştirildi
Bursa ve çevresinde tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı, denetimler gerçekleştirildi

Karahisar, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve çevresinde tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı, denetimler gerçekleştirildi - Son Dakika


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