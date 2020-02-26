Afyonkarahisarda görev yapan gazeteciler emniyet müdürünü ziyaret etti - Son Dakika
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Afyonkarahisarda görev yapan gazeteciler emniyet müdürünü ziyaret etti

6 saat önce

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği (BYD) yönetimi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

Afyonkarahisarda görev yapan gazeteciler emniyet müdürünü ziyaret etti, System.String[]

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği (BYD) yönetimi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

Gazeteciler ve emniyet teşkilatı personelinin aynı mesaiyi paylaştıklarını, her iki camianın da kamu görevi yürüttüğünü ifade eden İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar'ı umduğundan çok daha güzel ve gelişmiş bulduğunu söyledi.

Göreve başlar başlamaz ilin genelini tanıma adına çalışmada bulunduğunu kaydeden Ali Temiz, "Erenler bölgesi kontrolümüzün sık olması gereken bir bölge. Burada özellikle bir polis merkezi kurulması için çaba gösteriyoruz. Bunun için gerekli kaynağı Ankara'dan sağladık. Umuyorum ki yaz aylarında Erenler'deki polis merkezimizi hizmete açmış oluruz. Ayrıca aile içi şiddetle ilgili mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarına özel önem vereceğiz. Bunun için de ayrı bir birim oluşturduk. Cumhuriyet Başsavcılığımız ile birlikte personellerimize bu yönde eğitimler vermeye başladık." dedi.

- Uyuşturucuyla mücadele

Dinar bölgesinde narkotik olaylarıyla ilgili özel bir yapılanmaya gideceklerini ve bu bölgedeki narkotik mücadelesine ağırlık vereceklerini kaydeden Emniyet Müdürü Temiz, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ile mücadele ilimiz genelinde özel ilgi alanımız olacak. Asayiş ile ilgili genel durumumuz hemen hemen her ilimizdeki durumla aynı seviyede. Afyonkarahisar il genelinde vatandaşlarımızın huzur ve güveni için teşkilat olarak tüm gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Ali Temiz, Erenler, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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