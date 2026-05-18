Afyonkarahisar’da “Orman Benim” projesiyle çevre bilinci güçleniyor - Son Dakika
Afyonkarahisar’da “Orman Benim” projesiyle çevre bilinci güçleniyor

18.05.2026 15:20
Afyonkarahisar’da “Orman Benim” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte gençler çevre temizliği yaparak doğaya sahip çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen programda çevre bilinci ve doğa sevgisinin önemine dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen “Orman Benim” projesi kapsamında Afyonkarahisar’da çevre farkındalığını artırmaya yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği programda çevre temizliği çalışmaları yapılırken, doğanın korunması ve ormanların gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Etkinlik boyunca gençler hem doğaya katkı sundu hem de çevre bilinci konusunda önemli kazanımlar elde etti.

GENÇLER DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK İÇİN SAHAYA İNDİ

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen etkinlikte gençler, çevre temizliği çalışmaları yaparak yeşil alanların korunmasına destek verdi. Program kapsamında doğaya bırakılan atıklar toplanırken, çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Etkinliğe katılan gençler, doğanın korunmasının sadece kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Özellikle genç yaşta çevre bilinci kazanılmasının gelecekte daha yaşanabilir bir çevre için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Program boyunca katılımcılara çevre kirliliğinin doğaya verdiği zararlar hakkında bilgilendirmeler yapılırken, ormanların korunmasının iklim dengesi ve doğal yaşam açısından kritik rol oynadığı vurgulandı.

PROTOKOL ÜYELERİNDEN ÇEVRE DUYARLILIĞI MESAJI

Düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Murat Büyükköse, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mutlu Tepe ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan da katıldı. Protokol üyeleri gençlerle bir araya gelerek çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu.

Yetkililer, “Orman Benim” projesinin yalnızca bir temizlik etkinliği olmadığını, aynı zamanda doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlayan önemli bir sosyal proje olduğunu ifade etti. Ormanların korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, çevreye sahip çıkmanın sürdürülebilir yaşam açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören organizasyonda, doğa sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği vurgulanırken, benzer çevre projelerinin artarak devam edeceği ifade edildi.

Haber: Faruk Kılınç

