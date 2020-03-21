Afyonkarahisarlı berber ve kuaförler geçici olarak faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı berber ve kuaförler geçici olarak faaliyetlerini durdurdu

6 saat önce

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurdu.

Afyonkarahisarlı berber ve kuaförler geçici olarak faaliyetlerini durdurdu, System.String[]

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurdu.

Berberler ve Kuaförler Odasından yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu ve esnaflarla yapılan istişarelerin sonunda alınan kararla 23 Mart-30 Mart tarihlerinde, iş yerlerinin geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

Mesleğin 1. derecede risk sınıfında olduğu belirtilen açıklamada, "Müşteriler ile birebir yakın temas içerisinde bulunmamız sebebi ile hem meslektaşlarımızın ve müşterimizin sağlığı açısından alınan mesleki karar doğrultusunda, 23 Mart Pazartesi-30 Mart Pazartesi tarihleri arasında iş yerlerinizin geçici bir süre ile kapatılması uygun görülmüştür. Sağlıklı günler dileriz." ifadesi kullanıldı.

23 Mart, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:32 Kaynak: AA

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