Afyonkarahisarlı çift, evliliklerini ilk günkü gibi sevgi ve saygıyla sürdürüyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 58 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, ilk günkü gibi birbirlerine büyük sevgi ve saygı duyuyor.

Nuh köyünde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçinen 83 yaşındaki Yunus ile 73 yaşındaki Fatma Omur çifti, 58 yıl önce hayatını birleştirdi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları bulunan çiftin kulakları az işitiyor. Okuma yazma da bilmeyen Omur çiftinin sekiz çocuklarından 20'den fazla torunu bulunuyor.

Yunus Omur, AA muhabirine, severek evlendiği eşiyle hiçbir zaman birbirlerine kötü sözde bulunmadıklarını söyledi.

Geçim ehli olduklarını aktaran Omur, "Ömrümüz hayvancılık ve çiftçilikle geçti. İyi paralar kazandık. 8 çocuğumuzu da kimseye muhtaç olmadan evlendirdik. Bu yaşadığımız evimizi de kendimiz yaptık. Çok şükür bugünümüze kadar geldik." dedi.

Fatma Omur da eşini hala sevdiğini ifade etti.