Afyonkarahisarlı çift, evliliklerini ilk günkü gibi sevgi ve saygıyla sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisarlı çift, evliliklerini ilk günkü gibi sevgi ve saygıyla sürdürüyor

26.05.2022 11:13
Afyonkarahisarlı çift, evliliklerini ilk günkü gibi sevgi ve saygıyla sürdürüyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 58 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, ilk günkü gibi birbirlerine büyük sevgi ve saygı duyuyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 58 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, ilk günkü gibi birbirlerine büyük sevgi ve saygı duyuyor.

Nuh köyünde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçinen 83 yaşındaki Yunus ile 73 yaşındaki Fatma Omur çifti, 58 yıl önce hayatını birleştirdi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları bulunan çiftin kulakları az işitiyor. Okuma yazma da bilmeyen Omur çiftinin sekiz çocuklarından 20'den fazla torunu bulunuyor.

Yunus Omur, AA muhabirine, severek evlendiği eşiyle hiçbir zaman birbirlerine kötü sözde bulunmadıklarını söyledi.

Geçim ehli olduklarını aktaran Omur, "Ömrümüz hayvancılık ve çiftçilikle geçti. İyi paralar kazandık. 8 çocuğumuzu da kimseye muhtaç olmadan evlendirdik. Bu yaşadığımız evimizi de kendimiz yaptık. Çok şükür bugünümüze kadar geldik." dedi.

Fatma Omur da eşini hala sevdiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu Afyonkarahisar'da 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu Afyonkarahisar'da 'Doğa Atölyesi' ile 'Akıl ve Zeka Oyunları' atölyeleri açıldı Afyonkarahisar'da 'Doğa Atölyesi' ile 'Akıl ve Zeka Oyunları' atölyeleri açıldı
Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisarlı çift, evliliklerini ilk günkü gibi sevgi ve saygıyla sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11:08 Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler...
11:03 Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken çıkış: Artık Polonya ile ilgileniyorum
10:59 26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:56 Ev sahibinden kaçmaya çalışan hırsız, çıktığı çatıdan 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü
10:54 Sultangazi'de hırsızlık yapan adama mahalleliden meydan dayağı! O anlar kameralara yansıdı
10:39 Bahar Candan, ilan verdi: Dubai'ye benimle gelecek arkadaşa 300 dolar vereceğim
10:38 Yeni tarife bu gece yarısından itibaren uygulanacak: Benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam geliyor
09:49 26 Mayıs'ta dolar, 16,40 TL'yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü
09:46 Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 11:19:26. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisarlı çift, evliliklerini ilk günkü gibi sevgi ve saygıyla sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement