Afyonkarahisarlı çiftçi, adını bilmediği verimi yüksek bir avuç buğdayı Türkiye'ye yaymak istiyor - Son Dakika

Afyonkarahisarlı çiftçi, adını bilmediği verimi yüksek bir avuç buğdayı Türkiye'ye yaymak istiyor

Şanlıurfa'dan 20 yıl önce Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine yerleşen 46 yaşındaki Hıdır Güneş, tarihi geçmişini bilmediği bir avuç buğdayı çoğaltarak, Türkiye'nin 81 şehrine göndermeyi hedefliyor.

Şanlıurfa'dan 20 yıl önce Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine yerleşen 46 yaşındaki Hıdır Güneş, tarihi geçmişini bilmediği bir avuç buğdayı çoğaltarak, Türkiye'nin 81 şehrine göndermeyi hedefliyor.

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İlçeye bağlı Gürsu köyünde tarım ile uğraşan Güneş, iki yıl önce hasta ve felçli babası için yengesinden şifa niyetine bir avuç buğdayı alarak üretmeye karar verdi.

Bir süre sonra 45 kilograma kadar ulaşan buğdayı, bu yıl 6 dekar alana eken Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu buğdayın başlangıcı 1 avuç buğdaydır. Siyez buğday diye söyleniyor ama ne olduğunu ben bilmiyorum. Bu buğdayın yetkililer tarafından araştırılmasını istiyorum. Kanser hastalığına da iyi geldiği söyleniyor. Birçok kişi bu buğdayı arıyor." dedi.

Güneş, ekimini yaptığı buğdayın diğer tür buğdaylara göre daha yüksek verime sahip olduğunu vurguladı.

Buğday başağının birinden 131 tane çıktığını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bazılarında 84 ve 94 gibi tane rakamları çıktı. Normal çiftçilerin ektiği bedosta cins buğdayın en yüksek verimi 40 ile 60 arasında en iyi verimi verdi. Bu buğday ise az ekim ile çok verim veriyor. Fazla su istemediği için kırsal noktalarda güzel yetişiyor. Verimi geçekten çok güzel. Buğday hem filizden hem de başaktan çıkıntı yapıyor. Bunun telef olup gitmesini istemedim. Ben de bizim elimizde bu imkan var iken bu buğdayı üretmek isteyen 81 ilde bulunan çiftçi kardeşlerime 3'er kilo hediye etmeyi planlıyorum. Onlar da bu verimli buğdayı çoğaltsın istiyorum." dedi.

"40 ilde çiftçiler ile iletişim kurdum"

Buğday tohumunu göndermek için bazı illerde çiftçiler ile görüştüğünü anlatan Güneş, "Şu an 40 ilde arkadaşlarımız ile iletişime geçtim. Yakın zamanda onlarla iletişime geçeceğiz. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de gerekli yardımı yapacağını belirtti. Ben Sandıklı'dan ateşi yaktım. Artık gereken ne ise onu yapmalarını istiyorum." diye konuştu.

Sandıklı, Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisarlı çiftçi, adını bilmediği verimi yüksek bir avuç buğdayı Türkiye'ye yaymak istiyor - Son Dakika
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