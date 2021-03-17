AFYONKARAHİSAR - Emekli Harbi, tamir için getirilen İsviçre saatinden etkilenerek, kendi adıyla saat üretmeye başladı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Emekli Harbi, tamir için getirilen İsviçre saatinden etkilenerek, kendi adıyla saat üretmeye başladı

17.03.2021 11:09
AFYONKARAHİSAR - Emekli Harbi, tamir için getirilen İsviçre saatinden etkilenerek, kendi adıyla saat üretmeye başladı, System.String[]

Afyonkarahisar'da, tamir için kendisine getirilen İsviçre yapımı saatin mekaniği ve dekoratif görselinden etkilenen Harbi Başaran, 5 yıl önce evinin bodrumunda kurduğu atölyesinde hobi olarak saat üretmeye başladı.

Afyonkarahisar'da, tamir için kendisine getirilen İsviçre yapımı saatin mekaniği ve dekoratif görselinden etkilenen Harbi Başaran, 5 yıl önce evinin bodrumunda kurduğu atölyesinde hobi olarak saat üretmeye başladı.

Devlet Demiryolları'ndan 30 yıl önce emekli olan Başaran, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir iş hanında elektronik tamirciliği üzerine dükkan açarak, 6 yıl çalıştı.

Başaran, buradaki dükkanını kapattıktan sonra bazı yardım derneklerine uzun süre gönüllü olarak hizmet etti.

Elektronik dükkanını çalıştırdığı yıllarda kendisine tamir için getirilen ve mekaniği ile dekoratif görüntüsünden etkilendiği İsviçre malı ahşap aksamlı saatlerden yapmaya karar veren Başaran, evinin bodrumunda küçük atölye kurarak hobi olarak 'Harbi Usta' markalı saatler üretmeye başladı.

Atölyede 5 yıldır ahşap saatler yapan Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi tasarımı olan ilk ahşap saatini, tek akrepli şekilde yaklaşık bir ayda tamamladığını söyledi.

İlerleyen süreçte kendisini geliştirerek akrep ve yelkovanı bir araya getirmeyi de öğrendiğini ifade eden Başaran, şöyle konuştu:

"Artık bu dekoratif ve güzel ahşap saatleri yapmak bana zor ve zahmetli gelmiyor. Hatta severek yapıyorum ama ticari olarak değil, sevdiklerime ve akrabalarıma hediye olarak yapıyorum. Benim ismim onlarda hatıra olarak kalsın istiyorum. El sanatı olarak yapılan bu saatler daha kıymetlidir. Bana biraz maddi külfeti var ancak biz yıllardır buna da alışığız. Özenerek yaptığım için de bir miktar bütçemden ayırıyorum."

"Almanya ve Avusturalya'daki bazı tanıdıklarıma hediye ettim"

Hobisini ailesi ve çevresindeki arkadaşlarının da desteklediğini aktaran Başaran, "Kesinlikle hiç kimse 'neden bu işle uğraşıyorsun?' demedi. Zaten el emeği olduğu için yılda 8-10 saat yapabiliyorum. Afyonkarahisar dışında Edremit, Ayvalık'taki arkadaşlarım ile Almanya ve Avusturalya'daki bazı tanıdıklarıma hediye ettim. Yurt dışındaki tanıdıklarıma verdiğim saatleri de beğenen insanlar çok olmuş." diye konuştu.

-"Yaptığım saatler eğer hiç bir darbe almazsa bir asır çalışır"

Başaran, kendisinden sonra da Afyonkarahisar'da dekoratif ahşap saat yapılması için Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle de bilgilerini paylaştığını vurguladı.

Dijital saatlerle, akrep-yelkovanlı saatlerin yarışmasının mümkün olmadığına işaret eden Başaran, "Benim yaptığım ahşap saatler, eskiyi anımsatan aksesuar tarzında. Bu saatler sadece duvara takılıp zaman takip edilebilir. Duyduğu sesiyle de karşısında da güzel kahve içiliyor. Bazı arkadaşlarım saatin sesinin kendilerinin çok hoşuna gittiğini dile getirdi. Mekaniğinde rulman ile paslanmaz çelik kullandığım için yaptığım saatler, eğer hiç bir darbe almazsa bir asır çalışır." ifadelerini kullandı.

Başaran, yaptığı bazı ahşap saatleri sosyal medyada da paylaştığını, çok güzel geri dönüşler alarak onore olduğunu sözlerine ekledi.

Karahisar, İsviçre, Atölye, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Emekli Harbi, tamir için getirilen İsviçre saatinden etkilenerek, kendi adıyla saat üretmeye başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek 2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor         
11:20
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı         
11:03
CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti         
10:41
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı         
10:02
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 11:54:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFYONKARAHİSAR - Emekli Harbi, tamir için getirilen İsviçre saatinden etkilenerek, kendi adıyla saat üretmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei