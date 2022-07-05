AFYONKARAHİSAR - Fedakar babanın kalbi, böbreğiyle hayata bağladığı engelli kızı için atıyor

Afyonkarahisar'da Süleyman Turgut, geçen yıl böbreğiyle hayata bağladığı 21 yaşındaki kızı Muhsine'nin mutluluğu için elinden geleni yapıyor.

Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Süleyman (47) ile Filiz Turgut'un (45) kızları Muhsine'nin 5 yaşında başlayan böbrek rahatsızlığı, ilerleyen süreçte daha da arttı.

Geçen yıl diyaliz tedavisi görmeyen başlayan Muhsine'ye babasından alınan böbrek Antalya'da özel bir hastanede başarıyla nakledildi.

Turgut, AA muhabirine, bedensel engelli kızı Muhsine'nin geçen yıl böbreklerinin iflas etmesi nedeniyle ailece psikolojik olarak zor günler geçirdiklerini söyledi.

Evladının gözünün önünde eridiğini aktaran Turgut, "Kızım 32 kilograma kadar düştü. Mecbur böbrek nakli olacaktı, başka alternatifimiz yoktu. İş yerindeki arkadaşlarım bana 'Böbreğini verme, işine tekrar dönemeye bilirsin' dediler. Benim de gözüm hiç bir şeyi görmedi. Bu sözleri hiç düşünmedim bile. Yine aynı süreçten geçsem, böbreğimi kızıma veririm. Böbrek nakli süreci geçeli bir yıl oldu, sağlık durumum iyi." diye konuştu.

"Kendimi değil, babamı çok düşündüm"

Muhsine Turgut da kendisine donör olup canından can veren ağır sanayi işçisi babasının nakil sürecinde sağlık durumundan çok endişelendiğini anlattı.

Babasıyla ameliyat sırasında yaşadığı diyaloğu unutamadığını anlatan Turgut, "Gerçekten çok zor bir süreçti. Ameliyatta kendimi değil, babamı çok düşündüm. Ama çok şükür, ikizimin de sağlık durumu gayet iyi." dedi.

Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları Organ ve Doku Nakillileri Yaşatma Derneği (AFDİDER) Başkanı Ahmet Akdağ ise baba ve kız arasındaki iletişimi herkese örnek gösterdiklerini kaydetti.