Afyonkarahisarlı gurbetçi genç Belçika'da dövülerek öldürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisarlı 36 yaşındaki gurbetçi, Belçika'nın Aalst şehrinde sokakta karşılaştığı grupla arasında çıkan tartışma sonrası dövülerek öldürüldü. Gencin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi olan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine getirilerek defnedileceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyü nüfusuna kayıtlı, Belçika doğumlu 36 yaşındaki iki çocuk babası Yunus Çalık, geçtiğimiz cuma akşamı iş yerinden ayrılarak evine gittiği sırada, sokakta karşılaştığı kişilerle henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kafede bulunan diğer arkadaşlarını da olay yerine çağıran zanlılar, Çalık'ı darp etti. Başına ağır cisimlerle darbe alan Çalık ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Aalst şehrinde bir hastaneye kaldırılan Çalık, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan Çalık, hafta sonu ise Aalst'taki hastaneden ambulans ile Brüksel Jette hastanesi yoğun bakım servisine nakledildi. Ancak Çalık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Belçika makamlarının cinayet soruşturması başlattığı belirtilirken, Çalık'ın cenazesinin ise yapılacak otopsi işleminin ardından defin edilmek üzere Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyüne gönderileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR