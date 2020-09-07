Afyonkarahisarlı hayırseverden 45 öğrenciye eğitim yardımı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hayırsever Mehmet Bozkurt tarafından kentteki 45 öğrenciye eğitim yardımı yapıldı.

Sandıklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından belirlenen 45 öğrenciye eğitim yardımları, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve SYDV Müdürü Şuayip Binbir tarafından ailelere teslim edildi.

Duyarlı davranışı nedeniyle hayırsever Bozkurt'a plaket takdim eden İlçe Kaymakamı Tortop, yaptığı açıklamada,"Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim ve öğrenim hayatına devam edebilmesi için verdiği destekten dolayı hayırseverimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.