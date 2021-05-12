Afyonkarahisarlı hizmetli memur, yaptığı resimlerle çalıştığı eğitim kurumlarının çehresini değiştiriyor - Son Dakika

Afyonkarahisarlı hizmetli memur, yaptığı resimlerle çalıştığı eğitim kurumlarının çehresini değiştiriyor

12.05.2021 11:49
Afyonkarahisarlı hizmetli memur, yaptığı resimlerle çalıştığı eğitim kurumlarının çehresini değiştiriyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da eğitimi olmamasına rağmen hayal ettiği görselleri çalıştığı kurumların duvarlarına yağlı boyayla işleyen hizmetli memur Yılmaz Demircan'ın resimleri beğeni topluyor.

Afyonkarahisar'da eğitimi olmamasına rağmen hayal ettiği görselleri çalıştığı kurumların duvarlarına yağlı boyayla işleyen hizmetli memur Yılmaz Demircan'ın resimleri beğeni topluyor.

Kamuda farklı kurumlarda 17 yıldır görev yapan lise mezunu Yılmaz Demircan (44), çalıştığı kurumların duvarlarına yağlı boya ile farklı görsel eserler yapıyor.

Yaptığı çizimleri yağlı boyayla sanat eserine dönüştüren Demircan, çevresindekilerin takdirini topluyor.

Son üç yıldır İlçe Gençlik Merkezi'nde görev yapan Demircan, yaptığı resimlerle kurumların çehresini değiştiriyor.

Demircan, AA muhabirine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı kurumlarda görev yaptığını anlattı.

Daha önce bir köy okulu ile kent merkezindeki bir engelliler okulunda ve halk eğitim merkezinde çalıştığını ifade eden Demircan, görev yaptığı bu okul ve merkezin duvarlarında çok sayıda yağlı boya çalışması yaptığını bildirdi.

Hayalinde canlandırdığı görselleri duvarlara yansıttığını dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Aldığım bir eğitim olmadı ama bu yönde el becerimin olduğunu düşünüyorum ve bunu da duvarlara yansıtıyorum. Yaptığım eserler, görenlerin çok hoşlarına gidiyor. Genelde yağlı boya ile duvarlara resimler yapıyorum. Bunun yanında çeşitli materyaller ile de bazı figürler yapıyorum. Bu şekilde çalıştığım kurumlarda hatıralar bırakıyorum. Halen görev yaptığım gençlik merkezinde Çanakkale köşesi yaptım. Gelen öğrenciler, gençler burada, bir mevzi, kara savaşı, deniz savaşı, Çanakkale abidesi, Seyit Onbaşı gibi figürleri görebiliyorlar. Bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in figürlerini yağlı boya ile duvarlarımıza çizmeye çalıştım."

Demircan, kuruma gelen öğrencilerin yaptığı görsel çalışmalarına yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Bundan sonraki hedefim İstanbul'un fethi ile ilgili bir köşe yapmak"

Görsel çalışmalara ilişkin eğitimi olmadığına dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti:

"Kurum içerisindeki tabelalardan, işaret levhalarına kadar bütün yönlendirmeleri yağlı boya ile el emeğiyle yapıyorum. 15 Temmuz köşesi, Atatürk köşesi ve değerler eğitimi köşesini yağlı boyayla yaptık. Bunun yanında ilçemizi anlatan bir köşemiz var. Sandıklı'mızı da duvarlara yansıtmaya çalıştık. Bundan sonraki hedefim de İstanbul'un fethi ile ilgili bir köşe yapmak. Önümüzdeki günlerde de bunun çalışmalarına başlayacağız."

milli eğitim bakanlığı, Karahisar, Hisarcık, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisarlı hizmetli memur, yaptığı resimlerle çalıştığı eğitim kurumlarının çehresini değiştiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor

Son Dakika Haberleri
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:42 Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
11:24 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı
11:20 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz
11:08 Dolar güne yükselişle başladı! 8,31'den işlem görüyor
11:07 Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı
11:00 Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti
10:57 Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok
10:43 Yıkılma tehlikesi olan ahşap köprüde boğaya spor yaptırdı! Görenler tepki gösterdi
Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü         
11:53
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum         
11:43
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi         
11:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor         
09:47
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi         
09:19
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor         
01:01
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi         
19:46
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 12:02:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisarlı hizmetli memur, yaptığı resimlerle çalıştığı eğitim kurumlarının çehresini değiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement