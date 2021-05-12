Afyonkarahisarlı hizmetli memur, yaptığı resimlerle çalıştığı eğitim kurumlarının çehresini değiştiriyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da eğitimi olmamasına rağmen hayal ettiği görselleri çalıştığı kurumların duvarlarına yağlı boyayla işleyen hizmetli memur Yılmaz Demircan'ın resimleri beğeni topluyor.

Kamuda farklı kurumlarda 17 yıldır görev yapan lise mezunu Yılmaz Demircan (44), çalıştığı kurumların duvarlarına yağlı boya ile farklı görsel eserler yapıyor.

Yaptığı çizimleri yağlı boyayla sanat eserine dönüştüren Demircan, çevresindekilerin takdirini topluyor.

Son üç yıldır İlçe Gençlik Merkezi'nde görev yapan Demircan, yaptığı resimlerle kurumların çehresini değiştiriyor.

Demircan, AA muhabirine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı kurumlarda görev yaptığını anlattı.

Daha önce bir köy okulu ile kent merkezindeki bir engelliler okulunda ve halk eğitim merkezinde çalıştığını ifade eden Demircan, görev yaptığı bu okul ve merkezin duvarlarında çok sayıda yağlı boya çalışması yaptığını bildirdi.

Hayalinde canlandırdığı görselleri duvarlara yansıttığını dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Aldığım bir eğitim olmadı ama bu yönde el becerimin olduğunu düşünüyorum ve bunu da duvarlara yansıtıyorum. Yaptığım eserler, görenlerin çok hoşlarına gidiyor. Genelde yağlı boya ile duvarlara resimler yapıyorum. Bunun yanında çeşitli materyaller ile de bazı figürler yapıyorum. Bu şekilde çalıştığım kurumlarda hatıralar bırakıyorum. Halen görev yaptığım gençlik merkezinde Çanakkale köşesi yaptım. Gelen öğrenciler, gençler burada, bir mevzi, kara savaşı, deniz savaşı, Çanakkale abidesi, Seyit Onbaşı gibi figürleri görebiliyorlar. Bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in figürlerini yağlı boya ile duvarlarımıza çizmeye çalıştım."

Demircan, kuruma gelen öğrencilerin yaptığı görsel çalışmalarına yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Bundan sonraki hedefim İstanbul'un fethi ile ilgili bir köşe yapmak"

Görsel çalışmalara ilişkin eğitimi olmadığına dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti:

"Kurum içerisindeki tabelalardan, işaret levhalarına kadar bütün yönlendirmeleri yağlı boya ile el emeğiyle yapıyorum. 15 Temmuz köşesi, Atatürk köşesi ve değerler eğitimi köşesini yağlı boyayla yaptık. Bunun yanında ilçemizi anlatan bir köşemiz var. Sandıklı'mızı da duvarlara yansıtmaya çalıştık. Bundan sonraki hedefim de İstanbul'un fethi ile ilgili bir köşe yapmak. Önümüzdeki günlerde de bunun çalışmalarına başlayacağız."