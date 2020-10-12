Afyonkarahisarlı hünnap yetiştiricisi: 'Portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini var'

AFYONKARAHİSAR'da emekli öğretmen ve çiftçi Necati Gündüz (62), 42 dönüm bahçesinde 1300 ağaçlık hünnap bahçesi oluşturdu. Hünnabın insan vücuduna faydalı bir meyve olduğunu söyleyen Gündüz, "Özellikle bağışıklık sisteminde insanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda hünnap meyvesi koronavirüse karşı yanımızda olan en büyük silahtır. Örneğin bir limon, portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini vardır" dedi.

Emekli öğretmen Necati Gündüz, merkeze bağlı Çıkrık beldesi Tahtakaya mevkisindeki 42 dönüm bahçesinde hünnap yetiştirmeye karar verdi. 2014 yılında yurt içinden temin ettiği 20 fidanı deneme amaçlı diken Necati Gündüz, daha sonra araştırmalarını yurt dışına da taşıdı. Yurt dışından getirttiği fidanları da diken Gündüz, 1300 ağaçlık hünnap bahçesi oluşturdu. Hünnabın 20'ye yakın türünü bahçesinde yetiştirmeyi başaran Necati Gündüz, ağustos sonu ve ekim başı döneminde hasat ettiği ürünü kilosu 10 liraya aktar ve marketlere satarken, kendisine özel olarak gelen siparişleri de karşılıyor.