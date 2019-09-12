Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisarlı kadınlar, Diyarbakır'daki annelere destek veriyor
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Afyonkarahisarlı kadınlar, Diyarbakır'daki annelere destek veriyor

1 saat önce

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canser Kuzu ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde, çocukları dağa kaçırılan annelere destek veriyor.

Afyonkarahisarlı kadınlar, Diyarbakır'daki annelere destek veriyor, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canser Kuzu ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde, çocukları dağa kaçırılan annelere destek veriyor.

Kuzu, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'dan yükselen annelerin feryadı, terör örgütünün ve terör örgütü sevicilerinin planlarını bozacağını belirtti.

Terörün boyutu ne olursa olsun, nereden destek alırsa alsın, anne yüreğinin gösterdiği güç karşısında duramayacağını aktaran Kuzu, şunları kaydetti:

"Evlerinde, okullarında olmaları gereken çocuklarımızı, PKK ve destekçileri ailelerinden koparmakta, bir çocuktan terörist yetiştirmek amacıyla hem çocuklarımızı hem ailelerini sonu gelmez bir zulme maruz bırakmaktadırlar. Bir çocuktan terörist doğuran karanlığa ses çıkaramayanların, annelerin çocuklarına kavuşmak için ortaya koydukları direnişi görmezden gelenlerin çocuğunu arayan annelerin yanında duramama acizliğine karşılık, çocuklarımızın yaşam hakkını savunmayı hem insani hem de mesleki bir görev olarak değerlendiriyoruz."

Diyarbakır, Afyon, Kuzu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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