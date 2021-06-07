AFYONKARAHİSAR - Kiraz üreticileri, kuraklığa rağmen rekoltede düşüş beklemiyor

Türkiye'de mevsimsel kuraklığa rağmen Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde "erkenci kiraz"la hasada başlayan üreticiler, hem rekolteden hem de kiraz fiyatlarından memnuniyet duyuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın Türkiye'de kiraz üretimindeki "en önemli" iller arasında yer aldığını söyledi.

Kiraz ihracatında da kentin önemli bir konumda olduğunu dile getiren Acar, "Afyonkarahisar'da yaklaşık 40 bin dekar kiraz üretim alanımız var. Bazı yıllara göre değişkenlik de gösterse kentte, yılda 40-43 bin ton kiraz üretimi gerçekleşiyor. Yine bu yıl da Afyonkarahisar'da 40 bin ton kiraz üretimi bekliyoruz. Ürettiğimiz kirazın da 25-30 bin tonunu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Acar, Türkiye'nin "en kaliteli" kirazının Afyonkarahisar'da üretildiğini aktararak hali hazırda Çay ve Sultandağı ilçelerinde "erkenci kiraz" hasadına başlandığını anımsattı.

Üreticilerin Napolyon cinsi (Ziraat 900) kiraz hasadına haziran ayının ortalarında başlayacağını kaydeden Acar, "Türkiye'deki mevsimsel kuraklık nedeniyle kiraz üretimi yapan bazı bölgelerimizde rekoltede bir düşme olabilir ama Afyonkarahisar'da kiraz üretiminde bir düşüş beklemiyoruz. Her yılki ortalamamızı bu yılda yakalayacağız. Diğer bölgelerde beklenen kiraz verimindeki azalma, Afyonkarahisar'daki kirazların değerini de artıracaktır. Üreticilerimizin önceki yıllara göre kirazdan daha yüksek gelir elde edeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kiraz üreticilerinde yüksek gelir beklentisi

Kiraz üreticisi Adem Zengin de Türkiye'de kuraklık olmasına rağmen kiraz veriminin iyi olduğunu vurguladı.

Meyvelerin kalitesi ile aromasının da çok yüksek olduğunu belirten Zengin, "Erkenci kirazda hasadımız başladı. Üreticilerimiz bahçelerinden topladıkları kirazın kilogramını yol kenarında 8-10 liradan satıyor. İnşallah bu yıl Napolyon kirazımızda da fiyat beklentimiz 15-20 lira arasında. Üreticiler olarak biz kirazlarımıza bütün emeklerimizi verdik. Bu yıl mevsimsel kuraklık olmasına rağmen kirazlarımız çok kaliteli. Allah'ın izniyle bu yıl çiftçilerimiz kirazdan güzel gelir elde edecek."değerlendirmesinde bulundu.

Kiraz üreticisi Erbay Zeybek de bu yılki kiraz sezonuna erken erenlerle başladıklarını bahçelerde rekolte ve kalitenin güzel olduğunu ifade etti.